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УФАС Югры оштрафовали сургутский аэропорт на 50 миллионов

Срыв сроков согласования авиарейсов стал причиной штрафа для аэропорта Сургута

УФАС Югры оштрафовали сургутский аэропорт на 50 миллионов
Фото: аэропорт Сургута

Антимонопольщики Югры оштрафовали аэропорт Сургута на 50 миллионов. Дело в том, что городская воздушная гавань просрочила рассмотрение заявок компании Nordwind Airlines – они хотели согласовать время взлета и посадки для рейсов на летний сезон 2021 года по маршрутам: «Сургут — Сочи», «Сочи — Сургут». Обращения должны были быть рассмотрены в течении трех дней.

«Комиссией было установлено, что компания «Аэропорт Сургут», злоупотребив своим доминирующим положением, в течении длительного времени не рассматривала по существу указанные заявки ООО «Северный ветер», не вернуло их в случае несоблюдения формы, чем нарушило требования действующего законодательства, а также нарушил Закон о защите конкуренции», — говорится в сообщении.

Сургутский аэропорт не был согласен с таким решением и начал судиться, однако суды трех инстанций полностью поддержали выводы УФАС ХМАО.


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11 марта в 10:25, просмотров: 1166, комментариев: 0
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