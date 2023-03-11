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В Сургуте за 2023 год отремонтируют шесть культурных объектов

Сургутский краеведческий музей отреставрируют за федеральные деньги

В Сургуте за 2023 год отремонтируют шесть культурных объектов
Фото: Культура.РФ

В Сургуте за год отремонтируют шесть объектов культуры. Реставрация пройдет в культурном центре «Порт», библиотеках № 3 и № 11, Сургутской филармонии. С помощью федеральных средств обновят дом купца Клепикова и здание Сургутского краеведческого музея. Об этом пишет muksun.fm со ссылкой на администрацию города.

«Выполнение ремонта объектов культуры за счет средств федерального бюджета ранее ни разу не осуществлялось. Также в текущем году в рамках национального проекта «Культура» будет обновлена материально-техническая база в трех детских школах искусств», — рассказали в департаменте культуры и молодежной политики.

Отметим, что в планах администрации также повысить уровень инклюзивности школ искусств города. Будет закуплено новое оборудование, благодаря которому дети с ОВЗ смогут получать дополнительное образование через интернет.


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Сегодня в 09:41, просмотров: 74, комментариев: 0
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