Сургутский краеведческий музей отреставрируют за федеральные деньги

В Сургуте за год отремонтируют шесть объектов культуры. Реставрация пройдет в культурном центре «Порт», библиотеках № 3 и № 11, Сургутской филармонии. С помощью федеральных средств обновят дом купца Клепикова и здание Сургутского краеведческого музея. Об этом пишет muksun.fm со ссылкой на администрацию города.

«Выполнение ремонта объектов культуры за счет средств федерального бюджета ранее ни разу не осуществлялось. Также в текущем году в рамках национального проекта «Культура» будет обновлена материально-техническая база в трех детских школах искусств», — рассказали в департаменте культуры и молодежной политики.

Отметим, что в планах администрации также повысить уровень инклюзивности школ искусств города. Будет закуплено новое оборудование, благодаря которому дети с ОВЗ смогут получать дополнительное образование через интернет.