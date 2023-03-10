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​В Сургутской филармонии открывается выставка в честь дня рождения композитора Сергея Рахманинова

Российский национальный музей музыки представляет В Сургуте выставку «Сергей Рахманинов: «Я - русский композитор»

​В Сургутской филармонии открывается выставка в честь дня рождения композитора Сергея Рахманинова
Фото: virtualrm.spb.ru

В преддверии празднования 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова 1 апреля в Сургутской филармонии пройдет выставка «Сергей Рахманинов: «Я - русский композитор», представляемая Российским национальным музеем музыки. Выставка создана на материалах богатейшего творческого архива, переданного родственниками и близкими друзьями композитора в разное время в фонды музея.

На выставке будут представлены редко экспонируемые и малоизвестные документы и фотографии композитора, которые призваны осветить три главные творческие сферы Рахманинова: сочинение музыки, исполнительскую и дирижерскую деятельность.

«Когда я концертирую, то не могу сочинять… А когда испытываю желание сочинять, мне необходимо сконцентрировать внимание только на этом. Но тогда не могу дотрагиваться до инструмента. Когда же дирижирую, не могу ни сочинять, ни играть. Я могу делать что-то одно», – сказал Сергей Рахманинов в одном из своих интервью.

Гостям предоставится возможность прослушать фондовые записи произведений композитора, а также записи радиопередач мультимедийного проекта «Экспомузыка», подготовленного Российским национальным музеем музыки и радиостанцией «Орфей». Текст читает директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.


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Сегодня в 13:04, просмотров: 75, комментариев: 0
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