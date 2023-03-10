Снижение заболеваемости ОРВИ и ковидом зафиксировали в Сургуте

В Сургуте зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, сообщили в пресс-службе администрации города. В поликлиниках Сургута с симптомами острых респираторных заболеваний наблюдаются 8 941 человек. Из них 5 730 – дети.

«Диагноз ковид подтвердился у 737 сургутян, в том числе у 72 детей», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Медики призывают горожан не заниматься самолечением. При первых признаках болезни следует обращаться за медицинской помощью - вызывать врача и следовать его рекомендациям.