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​Заболеваемость ОРВИ и ковидом сократилась в Сургуте

Снижение заболеваемости ОРВИ и ковидом зафиксировали в Сургуте

​Заболеваемость ОРВИ и ковидом сократилась в Сургуте
Фото: pixabay

В Сургуте зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, сообщили в пресс-службе администрации города. В поликлиниках Сургута с симптомами острых респираторных заболеваний наблюдаются 8 941 человек. Из них 5 730 – дети.

«Диагноз ковид подтвердился у 737 сургутян, в том числе у 72 детей», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Медики призывают горожан не заниматься самолечением. При первых признаках болезни следует обращаться за медицинской помощью - вызывать врача и следовать его рекомендациям.


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Сегодня в 10:27, просмотров: 121, комментариев: 0
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