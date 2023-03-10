Водитель Mazda получила травмы в тройном ДТП в Сургуте

ДТП с пострадавшей произошло днем накануне, 9 марта, в Сургуте. Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО, 42-летняя водитель Mazda, выезжая с прилегающей территории улицы Индустриальная, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем Toyota, движущимся по главной дороге. От удара Toyota отбросило на стоящий Volkswagen. В результате ДТП виновница аварии получила травмы.

Всего за сутки в Югре произошло 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 14 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 137 водителей и 57 - за нарушение правил перевозки детей.