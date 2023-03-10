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Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 марта? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 марта? // АФИША
Фото: Сургутская филармония

11 марта

Спектакль «Личное дело № 1889. Анна Ахматова»

Место проведения: Сургутский музыкально-драматический театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Какой мы знаем Анну Ахматову? Великой поэтессой? Живописательницей любовных терзаний? Женой поэта Николая Гумилева? Матерью историка Льва Гумилева? А может, мы совсем ее не знаем?... Мы приглашаем и вас лучше узнать поэтессу на спектакле «Личное дело № 1889. Анна Ахматова».

Телефон для справок: +7 (3462) 53-03-19. Цена билета: 400 – 550 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

Сказки с оркестром «Красная шапочка» и «Кот в сапогах»

Место проведения: малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 14:00.

Музыкальная история по мотивам одноименных сказок Шарля Перро расскажет о захватывающих приключениях находчивого кота и всеми любимой девочки в красной шапочке. Необходимо уточнить наличие мест перед посещением!

По вопросам наличия мест и возможности бронирования уточняйте по телефону: 52-18-12. Вход свободный. 0+

Спектакль «Белое на черном»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

11 марта в Невесомости состоится показ спектакля «Летучего театра» «Белое на черном» по роману Рубена Давида Гонсалеса Гальего. Шокирующая история детдомовского мальчишки-инвалида, который вопреки всем испытаниям находит в себе силы и приходит к вершине успеха. Неуловимая и сильная постановка в исполнении одного актера: авангард, андеграунд, скрежет зубов и слезы на глазах зрителей, а также важнейшие человеческие ценности.

Телефон для справок: 76-08-04. Цена билетов: 700 рублей. 16+

12 марта

Спектакль «Волк и семеро козлят»

Место проведения: Центр культуры «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 11:00/13:00.

Вы увидите увлекательную историю о непослушных козлятах, которые не дают покоя всем жителям города.

Рысь, Осел и Волчонок не намерены терпеть обиды и пытаются усмирить озорных и неугомонных сорванцов. В операцию по перевоспитанию козлят втянуты все жители города.

Приходите своими глазами увидеть эту увлекательную, добрую и смешную историю!

Телефон для справок: 677-112. Цена билета: 500 рублей. 0+

Концерт ГКЦ «Лайф»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 17:00.

«ГКЦ Лайф» – площадка, которая объединит вокальные и хореографические коллективы на одной сцене и одном медиапространстве. Юные корреспонденты в авторском шоу приоткроют завесу тайны репетиционных процессов, с помощью видеорепортажей осветят творческую жизнь коллективов и продемонстрируют таланты молодых исполнителей.

Зрители мероприятия насладятся звонкими голосами участников вокальных коллективов «New Style», «Ассорти» и «Альтус», а танцевальные коллективы «Flex» и «Ритм-Х» удивят гостей необычными хореографическими решениями.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-37-21. Цена билета: 400 рублей. 6+

Праздник «Солнцеворот на Купеческой»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

День весеннего равноденствия празднуют во многих странах мира. Этот день имел особое значение для всех людей. Это символ обновления, добра, надежды на лучшее. Природа начинает просыпаться, в некоторых регионах появляется первая зелень.

На празднике «Солнцеворот на Купеческой» мы познакомим наших гостей с традициями проведения дня равноденствия у разных народов, проживающих в нашем городе. Как всегда, наше мероприятие будет сопровождаться веселыми и активными играми, интересными занятиями.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 150 рублей с человека. По предварительным заявкам, количество участников ограничено. 3+


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10 марта в 13:20, просмотров: 1159, комментариев: 0
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