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Горводоканал предлагает сургутянам перейти на электронные платежки

Сургутяне смогут получать электронные квитанции за воду и тепло

Горводоканал предлагает сургутянам перейти на электронные платежки
Фото: ru.freepik.com

СГМУП «Горводоканал» предлагает отказаться от платежных документов на бумажном носителе и перейти на электронные платежные квитанции!

Почему электронные квитанции удобнее?

  • Квитанция приходит точно в день формирования на вашу электронную почту
  • Квитанция всегда под рукой и доступна к оплате в любой точке мира, где есть интернет
  • Квитанция не потеряется
  • Доступ к вашей личной информации (сумма оплаты. ФИО, адрес) в электронном виде не попадёт третьим лицам (не выпадет из почтового ящика)
  • На один электронный адрес можно оформить получение квитанций по нескольким лицевым счетам (если вы платите за несколько объектов недвижимости)
  • Вы можете оплачивать счета Ваших родителей, детей, не обременяя их передачей платёжной информации на бумажных квитанциях (если они укажут Ваш адрес электронной почты)

Отказываясь от бумажных квитанций, Вы спасаете деревья от вырубки, сохраняя природные ресурсы.

Как отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной?

1.Зайти на сайт GVK86.RU

2.В личном кабинете абонента нажать на поле «Согласие на получение платежных документов в электронном виде»

3.Ввести адрес электронной почты

4.Нажать «Сохранить»

***Также согласие можно оформить при посещении управления реализации СГМУП «ГВК» по адресу: ул. Дзержинского, 7/2.

После этого квитанции будут приходить на указанный вами электронный адрес.

Бонус: напоминание о начале периода передачи показаний данных счетчиков.

Напоминаем, срок передачи показаний приборов учета в Горводоканал начинается в 00 часов 20 числа каждого месяца, а заканчивается в полночь 25 числа. Таким образом, у абонентов на передачу показаний есть полных шесть дней.

Все онлайн - способы передачи показаний (сайт, чат-бот, голосовые сообщения) доступны абонентам в любое время суток, в то время как пик передачи голосовых сообщений приходится на рабочие часы, ранним утром или поздним вечером это сделать удобнее.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 129, комментариев: 0
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