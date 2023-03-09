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В Сургуте полностью модернизировали сети электроснабжения в 28 дачных кооперативах

Постоянное электричество стало доступно жителям дачных кооперативов Сургута

В Сургуте полностью модернизировали сети электроснабжения в 28 дачных кооперативах
Фото: ru.freepik.com

В 28 кооперативах Сургута была проведена полная реконструкция сетей электроснабжения. Было заменено 90 трансформаторных подстанций и более 325 километров электроснабжения, проведена частичная реконструкция в четырех кооперативах. На 2023 год так же планируется реконструкция еще порядка 8 кооперативов. Поделился с корреспондентом заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский.

Сети в кооперативе «Чистые пруды» на текущий момент приведены в порядок полностью. Проведена реконструкция воздушной высоковольтной линии 10 киловольт, распределительной сети 0,4 киловольта, заменена КТПН на большей мощности. Об этом рассказал Владислав Олейник, заместитель главного инженера предприятия «Сургутские городские электрические сети

Модернизации дачных кооперативов проводится с целью повышения качества и надежности электроснабжения потребителей, повышения уровня напряжения, уменьшения количества отказов на сетях. Прямо сейчас работы по модернизации проходят в кооперативе «Дзержинец», начатые в прошлом году, в этом же году нас ожидает окончание проекта.

«Передача сетей на баланс сетевой организации сразу снимает с собственников земельных участков все возможные расходы на содержание сетей, на их ремонт, обслуживание. Кроме того, сетевые организации имеют возможность оперативно устранить возможные аварийные ситуации», – сообщил Олейник.

С момента передачи сетей на баланс сетевой организации жители кооперативов уже не оплачивают потери, возникающие в сетях электроснабжения. Происходит только оплата фактически потребленной электроэнергии.

«Были перебои с энергосетью и пропадало электричество, когда мы только купили участок пять лет назад. Когда прошла реконструкция, со светом все стало гораздо лучше: бесперебойно и постоянное напряжение доходит от начала участка кооператива до конца кооператива. В случае проходимых ремонтов и временного отключения электричества нас сразу уведомляют. Платить стало гораздо лучше», – рассказал житель садового некоммерческого товарищества «Чистые пруды» Евгений Мержвинский.

В период с 2023 года по 2027 год планируется обеспечение надлежащего уровня напряжения на всех оставшихся кооперативах города, также стоит ожидать строительство новой питающей подстанции в кооперативе «Летние юрты», что позволит снять нагрузку с остальных подстанций сетей и улучшить качество электроснабжения.


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Сегодня в 14:09, просмотров: 74, комментариев: 0
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