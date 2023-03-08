В преддверии Международного женского дня в Сургутской филармонии прошел праздничный концерт

Большой праздничный концерт «Посвящение женщине» накануне 8 Марта прошел в Сургутской филармонии: в масштабном шоу были заявлены танца творческих коллективов города, произведения симфонического оркестра, песни солистов коллективов филармонии.

«Праздник 8 марта окутывает теплотой и радостью, — открыл концерт глава города Андрей Филатов. — Это не только женский праздник, но и мужской. Вы просто не представляете, сколько своими улыбками, горящими глазами и хорошим настроением дарите нам тепла и подарков. И за это вам большое спасибо».

Помимо сургутских артистов, в числе которых, кстати, были и учащиеся Детской хореографической школы №1 и Детской школы искусств №2, на сцену филармонии вышли также гости — вокальный ансамбль «Чистый голос» из Минска с самыми душевными песнями для женщин.