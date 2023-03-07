Суд вынес приговор директору сургутского псевдоколледжа

В Сургуте вынесен приговор в отношении местной жительницы, организовавшей псевдоколледж. Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что женщина незаконно учредила в Сургуте ООО «Сургутский филиал Московского колледжа № 177» и в период с 2017 года по март 2019-го заключила с людьми договоры на обучение. При этом будущие студенты получили недостоверную информацию о том, что колледж является филиалом «Колледжа № 177» Москвы и что по окончании обучения они получат дипломы государственного образца по различным специальностям.

«Более 200 введенных в заблуждение граждан заключили договоры и передали злоумышленнице денежные средства на сумму свыше 15 млн рублей, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению», - отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Сургутянка также организовала процесс обучения: представляясь руководителем учебного заведения, она приглашала на работу неосведомленных о преступных действиях преподавателей, которые за почасовую оплату проводили занятия со студентами, принимали у них зачеты и экзамены. Обещанные дипломы студенты так и не получили.

Суд назначил сургутянке наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденной суммы ущерба, причиненного ее преступными действиями. На денежные средства югорчанки в размере свыше 3 млн рублей наложен арест.

Приговор не вступил в законную силу.