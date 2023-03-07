Инвестор на собственные средства реконструирует здание бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте

В Сургуте нашелся инвестор бывшего кинотеатра «Аврора», который готов вложить собственные средства в реконструкцию заброшенного объекта. По предварительной информации, здание будет рассчитано на детей и подростков, рассказал «СТВ» заместитель главы Сургута Артем Кириленко.

«Основные опасения жителей были о том, что там появится торговый центр. В данном случае это не предусмотрено. Социальная деятельность высказывалась как одно из приоритетных направлений. И в любом случае инвестор предполагает еще раз провести общественное обсуждение и публичный сбор предложений, чтобы максимально учесть интересы горожан», — отметил в интервью телекомпании замглавы.

Кроме того, стало известно, что инвестор не планирует менять фасад здания. Он хочет восстановить и оставить его в историческом виде.

Напоминаем, что в декабре 2023 года глава Сургута Андрей Филатов рассказал, что бывший кинотеатр «Аврора» так и не приобрел инвестора.