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Сургутский аэропорт улучшит качество обслуживания с помощью всероссийского проекта

Аэропорт Сургута примет участие в национальном проекте

Сургутский аэропорт улучшит качество обслуживания с помощью всероссийского проекта
Фото: vk.com/surgutairport

Аэропорт Сургута примет участие во всероссийском проекте «Производительность труда». Это поможет улучшить качество обслуживания. Информация об этом появилась на портале «Национальные проекты России».

«Предприятие будет участником нацпроекта в течение трех лет. За это время сертифицированные эксперты регионального центра компетенций проведут аудит производственных потоков, создадут рабочую группу с участием руководства и сотрудников предприятия, определят участки для проведения системных улучшений и внедрения инструментов бережливого производства. Также по национальному проекту работники сургутского аэропорта пройдут обучение на «фабрике процессов» на площадке Технопарка Югры в Ханты-Мансийске. «Фабрика процессов» — это площадка, на которой моделируются рабочие ситуации», – сообщается на сайте.

Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 47, комментариев: 0
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