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В Сургуте на 18% подешевела гречка

За последнюю неделю февраля гречка в ХАО подешевела в среднем на 13%

В Сургуте на 18% подешевела гречка
Фото: ru.freepik.com

Тюменьстат зафиксировал в Сургуте значительное снижение цен на гречку – за конец февраля она подешевела на 18%. В Нижневартовске стоимость уменьшилась на 10%, в Ханты-Мансийске – на 1,8%. В среднем в некоторых городах Югры крупа подешевела на 13%, а ее средняя цена составила 119,89 рублей за килограмм.

«Крупа гречневая — ядрица, цена за килограмм за неделю с 21 по 27 февраля в среднем по округу составляет 119 рублей 89 копеек. С 14 по 20 февраля цена за килограмм гречневой крупы составляла 136 рублей 20 копеек», — сообщает Тюменьстат.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 174, комментариев: 0
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