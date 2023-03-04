Две легковушки столкнулись на перекрестке в Сургуте

ДТП на виду у инспекторов ДПС накануне поздно вечером случилось в Сургуте. На перекрестке проспекта Мира и улицы Пушкина встретились две легковые машины. Как передает «К-Информ», водитель серебристого седана двигался на красный сигнал светофора. Торопившийся автолюбитель не пролетел перекресток, а встретился на нем с черным хэтчбеком, который завершал маневр поворота.

«Примечательно, что ДТП произошло на глазах инспекторов ДПС, которые находились поблизости», — отмечается в сообщении паблика «К-Информ» ВКонтакте. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.