​Сургутские студенты начала работать на станках с числовым программным управлением

Лаборатория по работе на станках с числовым программным управлением заработала в сургутском институте экономики, управления и права. Новое оборудование позволит сочетать в работе принципы графического дизайна и производственные мощности — их симбиоз создает условия для формирования новых знаний у студентов

«Занятия на станках также ориентированы на обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, — подчеркивают в администрации Сургута. — В скором времени на базе института проведут процедуру лицензирования новой профессиональной компетенции чемпионата «Абилимпикс» «Фрезерные работы на станках с ЧПУ по дереву», аналогов которой нет в стране».

Отметим, что реализация этого проекта ведется при грантовой поддержке мэрии.