В кардиоцентре будут проводить диагностику сердечно-сосудистых заболеваний на новом томографе

Новый магнитно-резонансный томограф начал работать в окружном кардиоцентре в Сургуте: как передает пресс-служба администрации города, речь идет об аппарате «Инжениа 1,5 тесла» фирмы Philips, основное направление которого — диагностика сердечно-сосудистых заболеваний.

«Теперь МРТ-исследование стало доступно и пациентам с имплантированными электрокардиостимуляторами (МР-совместимыми), — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. — Ранее наличие ЭКС являлось абсолютным противопоказанием для проведения МРТ, так как это может нарушить работу имплантированного устройства и повлиять на только на самочувствие, но и жизнь пациента».

Программные приложения, с которыми работает томограф, позволяют диагностировать сердечно-сосудистую или онкопатологию на самой ранней стадии, а также проводить исследования головного и спинного мозга, органов брюшной полости.