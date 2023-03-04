На следующей неделе в Сургут вернется потепление

Сегодня в Сургуте похолодало: по данным Яндекс.погоды, в городе будет до минус 12 градусов, фактически же — минус 20. Однако это кратковременное явление: наступление весны в этом году чувствуется лучше — и уже завтра столбики термометров поползут вверх, добравшись до отметки минус семь.

В течение недели они будут так или иначе находиться в районе этой отметки, колеблясь от минус трех до минус восьми; а к следующей пятнице должен пойти снег, а воздух — прогреться до нуля. Впрочем, весеннему настроению помешает снегопад.