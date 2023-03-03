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Мошенники «помогли» жителю Сургута отправить заявку на мобилизацию без его ведома

Аферисты взломали страницу сургутянина на «Госуслугах» и заполнили на его имя заявку на мобилизацию

Мошенники «помогли» жителю Сургута отправить заявку на мобилизацию без его ведома
Фото: freepik.com

Мошенники завладели аккаунтом на «Госуслугах», который принадлежал сургутянину, и отправили от его имени заявку для добровольцев, желающих отправиться на СВО.

«Участились случаи, когда неизвестные лица звонят горожанам и представляются сотрудниками портала госуслуг. Они сообщают, что их аккаунт был взломан и предлагают помощь в решении проблемы, требуют сообщить им код. После этого злоумышленники получают доступ к странице и его документам», – рассказала в ходе брифинга майор полиции Алена Геншель.

Также аферисты пугают горожан якобы возбужденным уголовном делом по статье «Госизмена» за то, что деньги с их банковских карт «утекают» за рубеж. Однако, по мнению силовиков, методы обмана у злоумышленников в целом не меняются и люди продолжают на них вестись.


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Сегодня в 18:11, просмотров: 101, комментариев: 0
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