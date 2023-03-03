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За февраль в Сургуте родилось 634 малыша

В Сургуте увеличилась рождаемость за февраль в сравнении с прошлым годом

За февраль в Сургуте родилось 634 малыша
Фото: t.me/surgut_sokcomid

За февраль в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства родилось 634 малыша: 304 девочки, 330 мальчиков. Врачи приняли семь двоен и одну тройню, сообщают в Сургутском окружном клиническом центре охраны матери и детства.

«Мы поздравляем родителей, желаем крепкого здоровья вашим малышам и ждем вас снова здесь, где рождается счастье!» — написали пожелания сургутянам сотрудники центра на своих страницах в соцсетях.

Отметим, что в прошлом году показатели рождаемости в феврале были ниже, во второй месяц зимы 2022 года появились на свет 611 малышей.

Всего с начала 2023 года в Центре охраны материнства и детства родилось 1239 детей.


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Сегодня в 15:20, просмотров: 71, комментариев: 0
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