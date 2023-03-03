Сургут участвует в региональном конкурсе инициативных проектов

Сургут принял участие в региональном конкурсе инициативных проектов по благоустройству общественных пространств. Администрация Сургута уже поддержала и будет реализовывать восемь инициативных проектов в этом году, рассказала директор департамента финансов Маргарита Новикова.

«Нужно особо отметить, что все проекты поддержаны администрацией и в настоящий момент поданы на региональный конкурс. Начато онлайн голосование, в котором можно поддержать сразу все сургутские проекты. Победа в региональном конкурсе позволит получить до 70 процентов от сумы бюджета данных инициатив из округа в город, что составляет порядка 30 миллионов рублей. Все средства будут направлены на новые проекты и инициативы сургутян в этом же 2023 году», – поделилась Маргарита Новикова.

Представлено восемь инициативных проектов:

Создание этнокультурных арт-объектов в общественных местах: в парках, скверах, на набережной.

Появятся арт-объекты, посвященные народам севера Ханты и Манси.

Открытие молодежного пространства «Точка» с бесплатным посещением, где будут предоставлены услуги коворкинга, или же где можно будет просто провести время. Стоит отметить, что дизайном этого проекта занимается непосредственно молодежь Сургута.

Летние филармонические сезоны под открытым небом. Бесплатно пройдут концерты лучшей симфонической музыки.

Обустройство теплой раздевалки при хоккейном корте «Магистраль»

Освещение для безопасной дороги детей к 45 школе.

Благоустройство исторического сквера – продолжение ранее начатой инициативы.

Приют для животных, обустройство вольеров и будок.

«В прошлом году так же был конкурс, в котором два наших проекта стали победителями. Тогда более пяти миллионов рублей было получено на реализацию, однако сейчас мы оцениваем наши шансы как более высокие. Потому что мы подали восемь проектов и считаем их качественными, хорошо проработанными», – поделилась директор департамента финансов.