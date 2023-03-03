Сургут участвует в региональном конкурсе инициативных проектов

Сургут принял участие в региональном конкурсе инициативных проектов по благоустройству общественных пространств. Администрация Сургута уже поддержала и будет реализовывать восемь инициативных проектов в этом году, рассказала директор департамента финансов Маргарита Новикова.
«Нужно особо отметить, что все проекты поддержаны администрацией и в настоящий момент поданы на региональный конкурс. Начато онлайн голосование, в котором можно поддержать сразу все сургутские проекты. Победа в региональном конкурсе позволит получить до 70 процентов от сумы бюджета данных инициатив из округа в город, что составляет порядка 30 миллионов рублей. Все средства будут направлены на новые проекты и инициативы сургутян в этом же 2023 году», – поделилась Маргарита Новикова.
Представлено восемь инициативных проектов:
- Создание этнокультурных арт-объектов в общественных местах: в парках, скверах, на набережной.
- Появятся арт-объекты, посвященные народам севера Ханты и Манси.
- Открытие молодежного пространства «Точка» с бесплатным посещением, где будут предоставлены услуги коворкинга, или же где можно будет просто провести время. Стоит отметить, что дизайном этого проекта занимается непосредственно молодежь Сургута.
- Летние филармонические сезоны под открытым небом. Бесплатно пройдут концерты лучшей симфонической музыки.
- Обустройство теплой раздевалки при хоккейном корте «Магистраль»
- Освещение для безопасной дороги детей к 45 школе.
- Благоустройство исторического сквера – продолжение ранее начатой инициативы.
- Приют для животных, обустройство вольеров и будок.
«В прошлом году так же был конкурс, в котором два наших проекта стали победителями. Тогда более пяти миллионов рублей было получено на реализацию, однако сейчас мы оцениваем наши шансы как более высокие. Потому что мы подали восемь проектов и считаем их качественными, хорошо проработанными», – поделилась директор департамента финансов.