Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

4 марта

Арт-клуб с Ольгой Пегановой в СТЕРХЕ

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

В субботу сургутян приглашают посетить выставку картин автора Ольги Пегановой из Саратова (работы затягивают, впечатлят точно!) и поговорить с ней после экскурсии. Кроме того, гости услышат музыкальную программу с мелодиями из Италии, Испании, Аргентины 19-20 веков.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Спектакль «Как страусенок друзей искал»

Место проведения: Малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 11:00/13:00.

Что мы знаем об Африке? Африка – ужасна! Африка – опасна! А давайте отправимся в путешествие и познакомимся с жителями этого таинственного континента поближе. В один из жарких дней маленький любознательный Страусенок делает первые шаги, всё ему неизвестно и незнакомо. Звери и птицы, которых он встречает, дают ему ценные советы. Так он узнает окружающий мир и находит себе верных друзей. Увлекательное путешествие, пропитанное солнцем и африканскими ритмами, ждет вас!

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Стендап в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

4 марта в Невесомости состоится большой стендап концерт, где выступят резиденты клуба «Open StandUp» и участники фестиваля «Открытый микрофон» на ТНТ. Два часа проверенного юмора, с которым комики выступили уже на 9 городов. Идеальный субботний вечер, который нельзя пропустить

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 400 рублей. 18+

5 марта

Концерт для любимых родителей

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 13:00/17:00.

Родители – самое дорогое и ценное, что есть у человека. Они учат ребёнка первым словам, воспитывают и поддерживают его на протяжении всей жизни. Родные заслуживают уважения, внимания и самого бережного отношения.

В преддверии весенних праздников, артисты Городского культурного центра представят творческие номера для любимых родителей. Приглашаем на концерт, чтобы получить заряд солнечного настроения и собрать настоящий весенний букет из вокальных и хореографических выступлений коллективов.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-37-21. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Мультимама»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Приближается Международный женский день – праздник, который ассоциируется у нас с началом весны и тепла. Чтобы прекрасные женщины отдохнули от рутины и забыли о будничной суете, приглашаем вас в музей приятно и весело провести время всей семьей!

Наших гостей ждет увлекательная викторина на знание популярных мультипликационных фильмов. Ребята изготовят прекрасную открытку, чтобы 8 марта написать в ней самые душевные пожелания для мам и бабушек.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 150 рублей с человека. По предварительным заявкам, количество участников ограничено. 3+

«Игра в классики» в филармонии

Место проведения: Малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

Программа «Игра в классики» увлечет даже непоседу! Стихи Ю. Энтина на музыку Моцарта, Шуберта, Шопена, Чайковского в аранжировке Д. Тухманова не дадут заскучать маленьким слушателям. В дальнейшем дети с удовольствием придут в концертный зал снова!

Телефон для справок: 52-18-12. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+