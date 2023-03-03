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Сургутские студенты смогут работать на станках с числовым программным управлением

Лаборатория по работе на станках с числовым программным управлением открылась в сургутском институте

Сургутские студенты смогут работать на станках с числовым программным управлением
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

В Сургуте в Институте экономики, управления и права открылась лаборатория по работе на станках с числовым программным управлением. Об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

«Это инновационная практика в образовательных организациях среднего профессионального образования. В новой программе сочетаются принципы графического дизайна и производственная мощность, которые создают условия для формирования новых знаний у студентов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что заниматься на станках также смогут студенты с ограниченными возможностями здоровья.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 119, комментариев: 0
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