Лаборатория по работе на станках с числовым программным управлением открылась в сургутском институте

В Сургуте в Институте экономики, управления и права открылась лаборатория по работе на станках с числовым программным управлением. Об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

«Это инновационная практика в образовательных организациях среднего профессионального образования. В новой программе сочетаются принципы графического дизайна и производственная мощность, которые создают условия для формирования новых знаний у студентов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что заниматься на станках также смогут студенты с ограниченными возможностями здоровья.