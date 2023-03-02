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Сургутянам напомнили о телефонных службах для жертв насилия

Сургутянам рассказали, куда можно обратиться, если они стали жертвой насилия

Сургутянам напомнили о телефонных службах для жертв насилия

Администрация Сургута напоминает, что если вы стали жертвой насилия, можно анонимно обратиться по горячей линии «Стоп насилию» 8 (801) 100-8-801.

Для детей и подростков также существует круглосуточный Телефон доверия: 8 (800) 2000-122.


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Сегодня в 18:08, просмотров: 140, комментариев: 0
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