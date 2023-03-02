Более 11,5 килограммов наркотиков пытались распространить по ХМАО

50-летний житель Челябинской области пытался перевезти крупную партию запрещенных веществ, но был задержан сотрудниками полиции на дороге Сургут-Нефтеюганск.

При досмотре транспорта были обнаружены и изъяты три мешка, в которых находилось 90 спрессованных брикетов с веществом темного цвета внутри и 1 полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Общая масса гашиша и марихуаны составила более 11,5 килограммов.

Наркокурьер пояснил, что товар вез из Москвы и Санкт-Петербурга, планируя распространить на территории ХМАО. На данный момент фигурант заключен под стражу.