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В Сургутском районе изъяли более 11,5 килограммов гашиша и марихуаны у наркокурьера

Более 11,5 килограммов наркотиков пытались распространить по ХМАО

В Сургутском районе изъяли более 11,5 килограммов гашиша и марихуаны у наркокурьера
Фото: УМВД Югры

50-летний житель Челябинской области пытался перевезти крупную партию запрещенных веществ, но был задержан сотрудниками полиции на дороге Сургут-Нефтеюганск.

При досмотре транспорта были обнаружены и изъяты три мешка, в которых находилось 90 спрессованных брикетов с веществом темного цвета внутри и 1 полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Общая масса гашиша и марихуаны составила более 11,5 килограммов.

Наркокурьер пояснил, что товар вез из Москвы и Санкт-Петербурга, планируя распространить на территории ХМАО. На данный момент фигурант заключен под стражу.


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Сегодня в 12:30, просмотров: 143, комментариев: 0
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