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И рыбку съесть, и на уголовку не нарваться: сургутянин украл со склада 300 кг морепродуктов

Грузчик из Сургута украл рыбы на полмиллиона рублей

И рыбку съесть, и на уголовку не нарваться: сургутянин украл со склада 300 кг морепродуктов
Фото: freepik.com

Грузчику из Сургута удалось вынести около 300 килограммов рыбного филе из «Магнита» за месяц. Молодой человек работал на складе магазина около двух лет, пока не решился на кражу и перепродажу, сообщает телеграмм-канал UralMash.

После того, как в магазине не досчитались нескольких сот килограммов филе и отсмотрели камеры видеонаблюдения, выяснилось, что грабителем оказался их 27-летний сотрудник. Вернуть продукцию не удалось, потому что почти все было распродано. Нанесенный складу ущерб составил около 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.


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Сегодня в 16:09, просмотров: 60, комментариев: 0
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