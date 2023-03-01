Грузчик из Сургута украл рыбы на полмиллиона рублей

Грузчику из Сургута удалось вынести около 300 килограммов рыбного филе из «Магнита» за месяц. Молодой человек работал на складе магазина около двух лет, пока не решился на кражу и перепродажу, сообщает телеграмм-канал UralMash.

После того, как в магазине не досчитались нескольких сот килограммов филе и отсмотрели камеры видеонаблюдения, выяснилось, что грабителем оказался их 27-летний сотрудник. Вернуть продукцию не удалось, потому что почти все было распродано. Нанесенный складу ущерб составил около 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.