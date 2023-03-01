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​Сургутскую компанию оштрафовали на миллион рублей за взятку

Компанию из Сургута приговорили к миллионному штрафу за взятку сотруднику больницы

​Сургутскую компанию оштрафовали на миллион рублей за взятку
Фото: pixabay

В Сургуте суд вынес приговор ООО «Альянс». Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По данным ведомства, в период с ноября по декабрь 2020 года заместитель директора ООО «Альянс» передал инженеру Сургутского клинического противотуберкулезного диспансера незаконное вознаграждение в размере 44 тыс. рублей. За эти деньги сотрудник медучреждения составил заключение о результатах внутренней экспертизы об исполнении государственного контракта и согласовал акт выполненных работ.

«Мировой судья признал ООО «Альянс» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. В целях обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора на банковские счета юридического лица наложен арест», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В отношении инженера больницы возбудили уголовное дело о получении взятки. Оно находится на рассмотрении в суде.


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Сегодня в 14:54, просмотров: 126, комментариев: 0
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