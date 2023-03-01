Архив Сургута использует новый сканер для масштабной оцифровки документов

В одном из самых крупных архивов Югры в Сургуте проходит масштабная оцифровка документов различного формата и возраста. Для этого в учреждении используют новейший планетарный сканер ЭларСкан А1-600КС, который приобрели в декабре 2022 года, поделились в пресс-службе «Элар».

«Наш архив деятельно включается в курс, заданный Федеральным архивным агентством и Службой по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а потому перевод наших материалов в цифровой формат должен идти особенно интенсивно, – подчеркнул ведущий архивист Тимофей Морозов.

Оцифровать планируют документы, начиная с 1920-х годов и вплоть до наших дней. В среднем речь идет об объемах в 50 000 – 60 000 листов в год.

Полученные электронные копии архивных документов будут активно использоваться в читальном зале и в медиа-пространстве взамен ветшающих бумажных оригиналов.