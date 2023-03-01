Электроэнергию в дачных кооперативах Сургута временно отключат из-за ремонта

Отключение электроэнергии в трех дачных кооперативах Сургута пройдет сегодня, 1 марта, с 09:00 до 16:00. Так, временно останутся без света жители СТ №7, СНТ №3 и СТ 20 «Магистраль».

«Отключение электроэнергии будет произведено по заявке смежной сетевой компании для проведения ремонтных работ на воздушных линиях. Энергетики приносят владельцам дачных участков извинения за временные неудобства и обращают внимание, что данная мера направлена на повышение надежности электроснабжения», – рассказали в пресс-службе ООО «Сургутские городские электрические сети».

Также напоминаем, что в Сургуте запланированная на сегодня проверка систем оповещения не состоится.