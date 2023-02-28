О смерти сельского скота и несанкционированных захоронениях животных сургутяне могут сообщить в ветслужбу

Филиал БУ «Ветеринарный центр» в городе Сургуте и Сургутском районе информирует о необходимости оперативно сообщать о фактах обнаружения павших животных и птицы, фактах заболевания и падежа животных и птицы в хозяйствах всех форм собственности, несанкционированных захоронениях павших животных

и птицы, подозрительных действиях лиц или организаций по перемещению свиней

и свиноводческой продукции, реализации животноводческой продукции непромышленного производства.

Сообщить о вышеуказанных фактах можно по круглосуточному телефону «горячей линии» для приема информации, несущей угрозу биологической безопасности на территории города Сургута: 8-922-257-33-95.