Рейс Сургут - Махачкала отменили из-за плохой погоды

В Сургуте утром сегодня, 28 февраля, отменили рейс №502 авиакомпании «Победа», следующий по маршруту «Сургут - Махачкала». Причина отмены - плохая погода в Дагестане, сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

«Предварительная причина задержки рейса - неблагоприятные метеоусловия в аэропорту прилета. На рейс зарегистрировано 160 пассажиров», - говорится в сообщении.

В аэропорт выехал Сургутский транспортный прокурор. Он будет вести личный прием пассажиров. Они могут пожаловаться прокурору на несоблюдение прав и неоказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.