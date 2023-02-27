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В Сургуте столкнулись пять автомобилей по вине нетрезвого водителя

Пьяный сургутянин спровоцировал аварию с тремя пострадавшими

В Сургуте столкнулись пять автомобилей по вине нетрезвого водителя
Фото: ГАИ Югры

В День защитника Отечества в Сургуте столкнулись пять машин по вине нетрезвого автолюбителя. Вследствие инцидента трем людям понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщает ГАИ по ХМАО.

38-летний житель Сургутского района, двигаясь на автомобиле «Лада Веста», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения Нефтеюганского шоссе. Произошло столкновение со встречным «Тойота Королла», который отбросило на попутный «ТАГАЗ», а его, в свою очередь, – на «Киа Рио». После столкновения с Тойотой машину виновника автоаварии отбросило на «Опель Вектра».

Водитель утверждал, что был абсолютно трезв, однако алкотестер показал 1,87 мг/л паров спирта в выдыхаемом воздухе. Кроме того, мужчина ранее уже был лишен прав на управление транспортным средством.

«Не отличились трезвостью за рулем еще 144 водителя, которых исключили из дорожного движения стражи порядка в течение прошлой недели; в отношении автовладельцев, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, возбуждено 14 уголовных дел», – рассказали представители Госавтоинспекции Югры.


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Сегодня в 16:54, просмотров: 146, комментариев: 0
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