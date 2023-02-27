В ХМАО завершилась зоозащитная акция «сНежный пес»

26 февраля в рамках завершения окружной акции «сНежный пес» на территории Центра помощи бездомным животным «Переправа» встретили весну и отпраздновали масленицу вместе с четвероногими подопечными Центра.

Центром была разработана целая программа для проведения незабываемого выходного дня и проводов зимы. С самого утра сургутяне принимали участие в конкурсах, масленичных хороводах, гуляли с собачками, пили горячий чай с блинами.

На участке находится более 70 собак, которые с благодарностью принимают сургутян каждые выходные. Горожане приносят животным сухие корма и игрушки, играют с животными и даже забирают местных жителей домой.

На территории Центра работала «Котеешная», где каждый желающий мог прийти и погладить или даже приютить представителя семейства кошачьих.

В ТРЦ «Сургут Сити Молл» в выходные сургутян радовал первый в Югре «Котариум». Отметим, что за животными посетители не только наблюдают, но и получают шанс забрать пушистого друга в свою семью. Животные «Котариума» – подопечные регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу», они полностью здоровы, привиты и стерилизованы.

Напомним, что третья зоозащитная акция «сНежный пес» в Югре проведена по инициативе Ветеринарной службой Югры совместно с департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», зоозащитными организациями и муниципалитетами округа.

За это время было собрано около 1,5 тонны корма, 29 собак из приютов смогли найти дом. А в школах и детских садах для ребят провели более 13 «Уроков добра».

Цель акции — содействие в поиске животным новых владельцев, снижению численности животных без владельцев, формирование у граждан ответственного обращения с животными.

Также 21 февраля мультимедийном историческом парке «Россия – моя история. Югра» состоялось первое очное заседание оперативного штаба в области обращения с животными без владельцев в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Сургут выбран в качестве площадки для проведения штаба неслучайно. Именно наш муниципалитет отмечен Ветеринарной службой Югры, как один из лучших в сфере проведения работы в области гуманного отношения к животным, практики которого другим городам Югры порекомендовали активно тиражировать.

После окончания штаба участники посетили Центр помощи животным «Переправа». Об опыте работы Центра рассказала руководитель и председатель Регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» Александра Нуриева.

Участники отметили комплексный подход к созданию комфортных условий и уютного пространства для животных и подчеркнули, что в Югре – это один из лучших Центров помощи животным, опыт и знания которого необходимо перенимать и другим муниципалитетам региона.

Исполняющая обязанности руководителя Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дина Кузьмина рассказала о долгом выстраивании четкой работы с бездомными животными, приведя в пример Центр помощи животным «Переправа» города Сургута:

«Каждое животное должно иметь хозяина. Руководитель «Переправы» Александра Нуриева за 10 лет сдвинула проблему с мертвой точки и демонстрирует на своем примере, как это должно быть. Мне радостно, что Центр находится в Сургуте. В Сургуте живут самые добрые и отзывчивые люди, это подтверждается результатами социологических исследований, потому что это один из муниципалитетов, в котором люди заявили, что хотят помогать животным. Люди Югры готовы делать добро. Порядка 1190 собак нашли новых владельцев в результате наших зоозащитных акций».