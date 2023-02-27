В Югре поймали мужчину, который перевозил крупную партию наркотиков

В Сургутском районе полицейские поймали водителя, который перевозил в своем авто около пяти килограммов мефедрона. Мужчина хранил наркотики в багажнике – они были завернуты в прозрачные пакеты.

«Запрещенку» нарушитель привез из Новосибирска и планировал распространить на территории ХМАО.

«Кроме того, в ходе расследования данного уголовного дела в Сургуте полицейские обнаружили порядка полутора килограммов метилэфедрона, а также почти 500 граммов эфедрона в виде закладок в Ханты-Мансийске. Возбуждено несколько уголовных дел», –– сообщили в полиции ХМАО.