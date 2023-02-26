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В Сургуте в понедельник ожидается сильный снегопад

Метель со снегом и ветром ожидается в Сургуте в понедельник

В Сургуте в понедельник ожидается сильный снегопад
Фото: pixabay

В Сургуте в понедельник, 27 февраля, ожидается сильный снегопад и порывистый ветер. Сервис Gismeteo сообщает, что снег начнется ближе к вечеру и будет идти всю ночь. Днем во вторник, 28 февраля, синоптики прогнозируют снег с дождем, температура поднимется с -7 °С до -1 °С.

На территории округа в понедельник и вторник также ожидается снег различной интенсивности.«Днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах метель», - говорится в сообщении Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.


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Сегодня в 16:45, просмотров: 106, комментариев: 0
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