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Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков

10 млн подписчиков набрал в Тик-токе житель Сургута Максим Битаров

Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков
Фото: pixabay

Житель Сургута Максим Битаров набрал в Тик-токе 10 млн подписчиков. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях, пишет «Сургутская трибуна».

Блогер прославился видео со своими победами в армрестлинге над известными силачами. Также он показывает в интернете свои тренировки и делится лайфхаками для армрестлинга. Осенью 2021 года Максим принял участие в экстремальном шоу на СТС «Русский Ниндзя». Участникам шоу необходимо будет пройти четыре этапа, где финальным испытанием стала 23-метровая конструкция — гора Мидорияма, которую ранее покорили всего шесть человек в мире.


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Сегодня в 09:53, просмотров: 249, комментариев: 0
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