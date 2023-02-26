10 млн подписчиков набрал в Тик-токе житель Сургута Максим Битаров

Житель Сургута Максим Битаров набрал в Тик-токе 10 млн подписчиков. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях, пишет «Сургутская трибуна».

Блогер прославился видео со своими победами в армрестлинге над известными силачами. Также он показывает в интернете свои тренировки и делится лайфхаками для армрестлинга. Осенью 2021 года Максим принял участие в экстремальном шоу на СТС «Русский Ниндзя». Участникам шоу необходимо будет пройти четыре этапа, где финальным испытанием стала 23-метровая конструкция — гора Мидорияма, которую ранее покорили всего шесть человек в мире.