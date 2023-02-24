Одному из учреждений культуры Сургута могут присвоить имя Софьи Липявко

Предложение о присвоении одному из учреждений культуры города прозвучало на вечере памяти в Сургутской филармонии, посвящённому заслуженному работнику культуры РСФСР, ветерану труда ХМАО-Югры Софье Липявко. С 1974 года, на протяжении 15 лет, она руководила городским отделом культуры и хорошо известна профессиональному сообществу работников культуры Сургута. 12 января в Москве Софья Васильевна ушла из жизни.

Встречу с командой молодости, которой посчастливилось трудиться вместе с Софьей Васильевной, организовали её соратники Ирина Сердюкова и Яков Черняк. Все, кто смог приехать в Сургут с разных уголков страны, отметили особое значение формата вечера воспоминай.

Светлана Марченко и Александр Груздев рассказали свою историю знакомства с Софьей Васильевной, подарили присутствующим романс под гитару. Дмитрий и Людмила Макущенко вспоминали, как этой удивительной, внешне хрупкой женщиной принимались важные стратегические решения, как формировалась мощная команда, которой по плечу были любые трудности.

Ирина Сердюкова пригласила на мероприятие юную звезду Софию Олареско, которая так сильно напоминает ей саму Софью Васильевну: задорную, творческую, звонкую, с характером. «Эхо нашей любви — Вам, Софья Васильевна!!!» — подписала Ирина Ивановна общее фото на память. В дань признания и благодарности удивительной личности Софьи Липявко на вечере также выступили артисты Сургутской филармонии: квартет Perfecto, Татьяна Баун, дуэт баянистов.

«То, что мы сегодня собрались здесь, в здании бывшего ДК «Энергетик», реконструированного, ставшего филармонией — местом притяжения для ценителей культуры — чрезвычайно важно, — взял слово директор Сургутской филармонии Яков Черняк. — Софья Васильевна была человеком позитивным не только в музыке, не только в стихах: она знала толк в создании тёплой атмосферы. Она бы порадовалось, что мы сегодня вместе… Тот портрет из воспоминаний, который мы соткали, будет во славу нашей дорогой землячке. Да, для неё, как и для многих из нас, Сургут стал второй родиной, местом свершений. Она была гением места в этом смысле. Я вспоминаю, как в кабинете её собирались мозговые атаки, которые определяли крупнейшие события нашей жизни. У Софьи Васильевны интуиция была чрезвычайная. Даже после отъезда она была в курсе всех дел, которые вершились уже её соратниками, учениками. Её советы, рекомендации для меня были основополагающими. Я всегда чувствовал, что этим общением надо напитываться».

Звучало много теплых слов и личных историй, которые собравшиеся пронесли сквозь года. Директор департамента культуры и молодёжной политики Антон Акулов подчеркнул эту удивительную преданность соратников Софьи Липявко. «Не о каждом человеке спустя более 30 лет будут вспоминать с такой теплотой. 80-е стали для Сургута переломным моментом, когда непонятно, будут ли здесь помимо нефтегазовой отрасли, производственной инфраструктуры развиваться культура, наука? Такие люди во многом способствовали, тому, чтобы судьба Сургута сложилась именно так. Чтобы люди приросли корнями, чтобы создавались целые династии, развивающие социальную и культурную сферы жизни города».

Действительно: Софья Васильевна заложила в нашем городе фундамент для всего разнообразия ДК, музеев, школ искусств, творческих коллективов. «Она умела объединить, повести за собой и поддержать всех, кто стремился работать. К сожалению, многих уже нет с нами, но в этот вечер собрались все, кто предано любит и уважает Софью Васильевну. Между собой мы называли её «мамкой», она таковой и была для нас. Для нее было естественным привезти из командировки кому-то модные туфли, кому-то сумку: под ее заботу попадали все, с кем она работала. Она видела и без всяких просьб помогала, направляла и следила за судьбой «своих птенцов». Мы всегда будем помнить, любить и благодарить эту уникальную женщину, за то, что она была рядом в годы становления и взросления. Вечная память! Царствие Небесное!» — написала член союза журналистов Сургута Анна Максимова.