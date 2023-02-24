На Нефтеюганском шоссе Сургута столкнулись пять автомобилей

Накануне поздно вечером массовая авария произошла на Нефтеюганском шоссе, сообщает СТВ: столкнулись сразу пять легковых автомобилей.

По предварительной информации, ДТП спровоцировала «Лада Веста», которая ехала по шоссе в сторону Аэрофлотской и внезапно вылетела на полосу встречного движения, по которой двигалась «Тойота». Две машины врезались друг в друга, и ехавшие за иномаркой ТагАЗ и «КИА» не успели притормозить. С другой стороны врезался «Опель».

Предварительно известно, что пострадали три человека — двое из «Тойоты» и водитель «Лады». Обстоятельства происшествия выясняет полиция.