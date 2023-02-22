Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

24 февраля

Выставка «Шедевры микроискусства»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время совпадает с графиком работы КЦ.

С 4 января по 12 марта «Порт» представляет выставку микроминиатюр «Шедевры микроискусства» новосибирского мастера Владимира Анискина.

Микроминиатюра – редкий вид искусства, представляющий собой создание под микроскопом маленьких удивительных творений. Порой настолько маленьких, что их просто невозможно различить невооруженным взглядом. Каждый экспонат создается исключительно вручную под микроскопом. А особо мелкая работа выполняется между ударами сердца.

На выставке будут представлены 43 работы мастера, в числе которых «Самая маленькая копия монеты», занесенная в книгу рекордов Гиннесса и несколько работ, занесенных в книгу рекордов России.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: взрослым – 350 рублей, детям до 14 и пенсионерам – 250 рублей. Детям до 5 лет, инвалидам I и II групп – бесплатно. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выставка «Венецианские маски. Магия карнавала»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время совпадает с графиком работы галереи.

Более полусотни масок, сделанных вручную венецианскими маскерари, ждут вас. На выставке вы узнаете историю венецианского карнавала от появления до современности, кто и для чего носил различные маски и причем здесь театр комедии дель арте.

Приглашаем вас посетить нашу выставку, своими глазами увидеть восхитительные экспонаты и проникнуться атмосферой карнавала, праздника и тайны, что сокрыта за маской.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: взрослым – 350 рублей, детям до 14 и пенсионерам – 250 рублей. Детям до 5 лет, инвалидам I и II групп – бесплатно. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

«Ковчег» – выставка живописи Ваана Гркикяна

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время совпадает с графиком работы галереи.

На своей очередной выставке в галерейном пространстве Ваан Гркикян представит свои лучшие полотна, на которых изображены древние монастыри и тихие уголки цивилизации, портреты мастеров искусства, натюрморты изобилия…

«Ковчег» – так назвал Ваан Гркикян свою выставку. Этот «Ковчег» – из его картин. Плывёт он в нашем изменчивом мире и помогает сохранить ценность творчества, мира художника.

Гркикяна вдохновляет творчество художников разных времен - и армянских мастеров (таких как Минас Аветисян, Григор Ханджян), и русских живописцев (это Александр Иванов, Илья Репин и другие).

В живописи Ваана Гркикяна проявились две большие темы. Это Закавказье - знаковые места, известные люди Армении, природа Грузии. Вторая тема – природа Севера (окрестности Сургута, Тобольска). Художник сочетает реальность и воображение, изменяя порой пейзаж по воображению и живописным законам.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: взрослым – 150 рублей, детям до с 7 до 18 – 100 рублей. Детям с 5 до 7 лет, пенсионерам – 50 рублей, детям до 5 лет – бесплатно. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

25 февраля

Кукольный спектакль «Аленушка и Солдат»

Место проведения: Малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 11:00/13:00.

Кто идет? Кто такой? Русский воин — на покой! Службы срочной, беспорочной четверть века за спиной! Сказка про бывалого русского Солдата, который ничего не боится. Даже всемогущего злодея Змея Горыныча, своей находчивостью и веселым нравом одолел! Где не хватит силы, применит смекалку – а человека из беды завсегда вызволит! Он верный сын своей земли, своего народа, и нет для него ничего дороже Родины, драгоценнее ее счастья.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Экскурсия по выставке «Кукляндия»

Место проведения: Музейный центр, 3 этаж, улица 30 лет Победы 21/2, Время: 11:00.

Сургутский художественный музей приглашает юных посетителей в путешествие по стране КУКЛЯНДИИ.

Обычно в музее нельзя бегать и шуметь, нельзя ничего трогать руками, а поиграть с экспонатами тем более никто не разрешит. Но все меняется, когда вы приводите ребенка на интерактивную игровую экскурсию!

Телефоны для справок: 51-68-11, 51-68-10 Стоимость: дети до 7 лет – 50 рублей, дети до 18 лет – 100 рублей, взрослые – 200 рублей. 0+

Спектакль-сказка «Аладдин и дерево судьбы»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 12:00/14:00.

Встретив волшебное дерево, бездомный бродяга Аладдин решает изменить свою судьбу! Но как? Ведь судьбу можно изменить по-разному. Каким будет заветное желание Аладдина? Какие препятствия ждут его на пути?

В сказке зрителей ждёт встреча с прекрасной принцессой Будур и её непреклонным отцом-султаном, глуповатым визирем и коварным колдуном из Магриба, обаятельной Джинией и могучим Джином. Спектакль наполнен юмором, восточным колоритом, потешными боями и играми с детьми.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-37-21. Цена билета: 500 рублей. 0+

26 февраля

Масленица на Центральной площади

Место проведения: Центральная площадь Сургута. Время: 12:00.

Масленица – один из самых любимых народных праздников в году, прощание с зимой и встреча весны. Историко-культурный центр «Старый Сургут» бережно чтит вековые традиции и приглашает дорогих гостей на масленичные гуляния и народные забавы.

Широкая торговая ярмарка, красочные номера от творческих коллективов города, игры и потехи, катания на северных оленях и собачьих упряжках, традиционные конкурсы и состязания, щедрые подарки от наших спонсоров и партнеров - ждут всех от мала до велика! А самым сильным и смелым мы приготовили испытание по духу – покорение масленичного столба.

Завершится программа в 16.00 торжественным сжиганием чучела Масленицы.

Вход свободный. 0+

Масленица в парке «Россия-Моя история»

Место проведения: исторический парк «Россия — Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 11:00/13:00/15:00.

Приглашаем на празднование Масленицы в мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история. Югра»!

Телефон для справок: 58-90-90. Цена билета: 300 рублей. 6+

Премьера концертной программы «Смешное из жизни композиторов»

Место проведения: Большой зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

Кто такие композиторы? Какими они бывают в обычной жизни? Кто из великих композиторов начал сочинять музыку раньше, чем учиться в школе? Программа «Смешное из жизни композиторов» поближе познакомит слушателей с авторами самых популярных и любимых во всём мире музыкальных произведений.

М.И. Глинка, Э. Григ, Ф. Мендельсон, Й. Гайдн, А.П. Бородин, А.А. Алябьев, Д.Д. Шостакович не только писали гениальную музыку, но и обладали прекрасным чувством юмора. Как и с простыми людьми, с ними происходило много курьезных случаев. Так, выдающийся ученый и композитор Александр Бородин был весьма рассеянным человеком, из-за чего часто смешил своих друзей. А Михаил Глинка для более выразительного исполнения партии своей оперы «Руслан и Людмила» мог слегка ущипнуть певицу.

Гостей концерта ждут увлекательные и смешные истории и, конечно, великолепная музыка, которая обеспечит отличное настроение на всю неделю.

Телефон для справок: 8 (3462) 52-18-11. Цена билета: 300-500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+