В Сургуте врачи выполнили сложнейшую операцию и восстановили кровоснабжение легких

В окружной кардиодиспансер обратился сургутянин с жалобами на одышку, слабость и сухой кашель. К тому же, его симптомы усугубились после перенесенного ковида и пневмонии. Врачи провели КТ и обнаружили у мужчины массивный тромб, который фактически изолировал часть легких от кровоснабжения.

«Пациенту поставили диагноз – хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия. Это осложнение острой или рецидивирующей тромбоэмболии легочной артерии, выживаемость при которой крайне низка без хирургического вмешательства, – рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский в соцсетях. – Врачи выполнили сложнейшую операцию – легочную тромбэндартерэктомию и восстановили кровоснабжение легких. Операция проводилась в условиях искусственного кровообращения с применением циркуляторного ареста, когда организм полностью охлаждается».

Сейчас пациент проходит кардиореабилитацию. Уже на следующей неделе он отправится домой. Благодаря врачам он сможет отпраздновать свой 50-летний юбилей в апреле в кругу своих близких.