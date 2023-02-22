Администрация города напоминает горожанам о возможности обращения в Муниципальный центр управления Сургута по интересующим вопросам

Муниципальный центр управления (МЦУ) Сургута создан в декабре 2021 года. МЦУ - проектный офис, осуществляющий функции единого центра обработки сообщений, поступающих в Администрацию города и ее подведомственные учреждения. Муниципальный центр управления входит в общую систему ЦУР Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Главная задача МЦУ – оперативно реагировать на запросы, сообщения, комментарии граждан и своевременно решать проблемы граждан, а также контролировать их решение. Благодаря мониторингу и анализу поступивших обращений МЦУ своевременно предоставляет информацию о том, что на данный момент волнует горожан, с какими проблемами чаще всего сталкиваются горожане. Специалистам необходимо оперативно организовать решение проблемы и предоставить в кротчайшие сроки ответ.

За время работы МЦУ от жителей Сургута поступили тысячи сообщений. Чаще всего задают вопросы по жилищно-коммунальной сфере, благоустройству города и придомовых территорий, ремонту дорог и транспортному обслуживанию.

Граждане могут направить свои обращения в личные сообщения группы Администрации города в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», либо оставить сообщение или предложение в комментариях под любым постом сообщества. Также направить свое обращение можно через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» на портале Администрации города, нажав на кнопку «Сообщить о проблеме».

Все сообщения фиксируются системами «Инцидент Менеджмент» и «Платформа обратной связи». Специалисты МЦУ обрабатывают и направляют полный ответ гражданину при необходимости подтверждая решение проблемы фотоотчетом.