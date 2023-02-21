16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8596   EUR  79,7588  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутянка потеряла квартиру и кредитные деньги после звонков мошенников

Аферисты украли у сургутянки больше трех миллионов

Сургутянка потеряла квартиру и кредитные деньги после звонков мошенников
Фото: ru.freepik.com

Сургутянка продала квартиру и взяла кредит, чтобы отдать деньги мошенникам. Так она пыталась спасти сбережения. В общей сумме, аферисты развели доверчивую женщину на сумму, превышающую три миллиона.

Как рассказала горожанка полиции, сначала ей позвонил мнимый сотрудник банка и сообщил, что на ее имя взяли кредит в размере 80 тысяч. После этого с жительницей Сургута связался лжесотрудник ФСБ, который предложил помочь в поимке злоумышленников. Следуя советам мошенников, женщина взяла «встречный кредит» на 200 тысяч рублей, а после пыталась обналичить сумму, но операция была заблокирована.

Тогда потерпевшая обратилась в финансовую организацию, где ей выдали только часть средств из-за ограничений. При этом сотрудник банка несколько раз пытался выяснить причину такого решения и предупреждал о телефонных преступниках. Сургутянка же ответила, что деньги ей нужны на реабилитацию ребенка. Та же история произошла в другом отделении, где потерпевшая через кассу обналичила вторую половину кредита. Все деньги ушли на «сейфовые ячейки».

Через пару дней пострадавшей позвонила лжесотрудница Центробанка и рассказала, что кадастровый номер квартиры потерпевшей попал в общий доступ и теперь ее недвижимость могут продать «черные риэлторы». Чтобы не потерять жилье, аферистка предложила горожанке продать квартиру и вновь отправить вырученные средства на «сейфовые ячейки». Мошенники предоставили женщине даже номер телефона риэлторской компании для ускоренной продажи квартиры. В течение трех дней сделка была оформлена. После этого общение с неизвестными прекратилось.

«Как поясняет потерпевшая, в этот же день к ней в гости пришла сестра, и, обратив внимание на взволнованное состояние родственницы, начала задавать вопросы. Узнав о ситуации, объяснила женщине, что та стала жертвой мошенников и настояла на обращении в полицию. Общая сумма ущерба составила свыше 3 300 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4, ст.159 УК РФ «Мошенничество», – сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 17:36, просмотров: 51, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тюменская «скорая» первой в России получила сертификат Росздравнадзора 667
  2. ​Более 45 тысяч жителей Тюменской области получат единовременные выплаты к Дню Победы 626
  3. ​Александр Моор назвал взаимодействие судов и властей Тюменской области конструктивным 607
  4. В СОКБ открыли новое онкологическое отделение 484
  5. Югорчанин зарезал свою мать после ссоры 362
  6. В Нижневартовске в жилом доме обрушился лестничный пролет 357
  7. ​По Сургуту прокатится «Читающий автобус» 352
  8. Водитель «КамАЗа» спровоцировал аварию с пострадавшим в Нижневартовском районе 339
  9. ​Чемпион мира проведет мастер-класс по вольной борьбе в Нижневартовске 337
  10. ​На месторождении в ХМАО рабочего завалило грунтом 334
  1. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 5193
  2. «Изжога не является основным симптомом гастрита, но лучше всегда обращаться к врачу и не прибегать к народным средствам» 2624
  3. Продажа кирпичей 2442
  4. «Решение кроссвордов помогает в профилактике деменции» 2287
  5. «Бояться не нужно»: глава Сургута ответил на заявление Барбары Брыльской 2020
  6. ​Сургут празднует сегодня день рождения 1993
  7. ​Если свободными деньгами Сургутнефтегаза залатают дыры в госбюджете – это будет плохо для компании, но не критично для Югры и Сургута 1976
  8. ​Где сургутяне покупают недвижимость, чтобы заработать? 1975
  9. Полвека назад в Сургуте… 1910
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 февраля? // АФИША 1900
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7797
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 5193
  3. Лесоповал 3949
  4. Рекорд сорок третьего 3828
  5. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 3707
  6. ​Крюк на кладбище 3578
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3474
  8. Проверка на ценности 3336
  9. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3183
  10. Эпидемия рака в Югре? 3171

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика