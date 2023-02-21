16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8596   EUR  79,7588  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте прошел рейд по проверке уборки снега

Подрядчики, убирающие в Сургуте снег, подвергаются проверкам еженедельно

В Сургуте прошел рейд по проверке уборки снега
Фото: siapress.ru

В Сургуте прошел рейд по уборке снега при участии администрации, подрядчиков и полиции. Особое внимание выделили участкам, на которые жалуются жители города – чаще всего люди сигнализируют о снежных массах и наледи. Подобные выезды проводятся еженедельно.

«Улично-дорожная сеть в целом в удовлетворительном состоянии. Посадочные площадки расчищены, тротуары посыпаны пескосоляной смесью. Можно сказать, что подрядчики стали работать лучше – ежедневно проводятся уборки. Это связано с изменением подхода к очистке территории от осадков», – рассказал заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Иван Михайленко.

Отметим, что в ходе рейдов за нарушения, влияющие на безопасность движения, подрядчикам выписываются предупреждения. Их устраняют обычно в течение дня. В администрации подчеркнули, что в текущем году обращений было гораздо меньше, чем в предыдущем.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:19, просмотров: 76, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тюменская «скорая» первой в России получила сертификат Росздравнадзора 667
  2. ​Более 45 тысяч жителей Тюменской области получат единовременные выплаты к Дню Победы 626
  3. ​Александр Моор назвал взаимодействие судов и властей Тюменской области конструктивным 607
  4. В СОКБ открыли новое онкологическое отделение 484
  5. Югорчанин зарезал свою мать после ссоры 362
  6. В Нижневартовске в жилом доме обрушился лестничный пролет 357
  7. ​По Сургуту прокатится «Читающий автобус» 352
  8. Водитель «КамАЗа» спровоцировал аварию с пострадавшим в Нижневартовском районе 339
  9. ​Чемпион мира проведет мастер-класс по вольной борьбе в Нижневартовске 337
  10. ​На месторождении в ХМАО рабочего завалило грунтом 334
  1. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 5193
  2. «Изжога не является основным симптомом гастрита, но лучше всегда обращаться к врачу и не прибегать к народным средствам» 2624
  3. Продажа кирпичей 2442
  4. «Решение кроссвордов помогает в профилактике деменции» 2287
  5. «Бояться не нужно»: глава Сургута ответил на заявление Барбары Брыльской 2020
  6. ​Сургут празднует сегодня день рождения 1993
  7. ​Если свободными деньгами Сургутнефтегаза залатают дыры в госбюджете – это будет плохо для компании, но не критично для Югры и Сургута 1976
  8. ​Где сургутяне покупают недвижимость, чтобы заработать? 1974
  9. Полвека назад в Сургуте… 1910
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 февраля? // АФИША 1900
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7797
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 5193
  3. Лесоповал 3949
  4. Рекорд сорок третьего 3828
  5. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 3707
  6. ​Крюк на кладбище 3578
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3474
  8. Проверка на ценности 3336
  9. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3183
  10. Эпидемия рака в Югре? 3171

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика