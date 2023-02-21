Акция «Читающий автобус» пройдет в Сургуте сегодня

В Сургуте сегодня пройдет акция «Читающий автобус» . В 11:56 от остановки Железнодорожного вокзала отправится автобус № 45, в котором читателей погрузят в творчество русского писателя Владимира Короленко.

«Читающий автобус, следующий по маршруту № 45, проедет по улицам Сургута 21 февраля с 11.56 до 14.42 часов. Во время следования автобуса пассажиры узнают немало интересного о Владимире Галактионовиче Короленко, его жизни и произведениях, ответят на вопросы викторин, увидят редкие портреты писателей, произведения которых вошли в проект, прослушают отрывки из произведений и смогут сами почитать вслух», - рассказали в Централизованной библиотечной системе Сургута.

Акция «Читающий автобус», направленная на популяризацию книг и чтения, регулярно проходит в Сургуте. В сентябре прошлого года горожане прокатились на автобусе вместе с Гоголем.