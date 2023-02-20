Депутаты Думы Сургута обсудили модернизацию маршрутов общественного транспорта

На заседании комитета по горхозяйству сургутские депутаты обсудили модернизацию сети маршрутов общественного транспорта. Так, например, уже с начала марта появится новая остановка рядом с ЖК «Марьина гора» – этот район появился совсем недавно и еще идет застройка, однако новые жильцы появляются также стремительно.

По словам директора департамента городского хозяйства Кирилла Киселева, основной этап модернизации начнется в мае. На сегодняшний день в Сургуте существует 28 автобусных маршрутов, а также добавлено 10 новых. Также планируется смена автопарка и сокращение пути следования с 42 минут до 32.

«Согласно данным статистика, население города значительно увеличилось. Ежегодно вводится более 200 тысяч квадратных метров жилья. Это отражается на транспортной системе, которая, на наш взгляд, перестала отвечать требованиям жителей», – сказал Киселев.

Народные избранники предложили обратить особое внимание на дачные маршруты и доступность общественного транспорта для жителей новых и отдаленных районов города. Основные жалобы поступают конкретно от этой категории сургутян.

«То есть, время ожидания сократится за счет увеличения количества маршрутов и перераспределения автобусов. Исследования проводились в марте 2022 года – это не активный сезон для дачников. Кроме того, чтобы перейти на регулируемый тариф, перевозчикам придется обновить свой автопарк. Сегодня жители этих поселков могут спать спокойно, зная, что с мая они смогут ездить комфортно? Подрядчики готовы? Потому что под угрозой весь маршрут становится», – подчеркнул депутат Дмитрий Нечепуренко.

Представители администрации заверили, что перевозчики готовы к изменениям и улучшения коснутся также этих территорий.

«Результат, к которому мы хотели прийти, чтобы сургутянам было комфортно, и они меньше ждали автобусов на остановках. То, что вы рассказываете, очень обнадеживает», – отметил зампредседателя комитета Богдан Гужва.