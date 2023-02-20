16+
Логотип Сиапресс
USD  74,7588   EUR  79,6104  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Время ожидания автобусов в Сургуте сократится

Депутаты Думы Сургута обсудили модернизацию маршрутов общественного транспорта

Время ожидания автобусов в Сургуте сократится
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

На заседании комитета по горхозяйству сургутские депутаты обсудили модернизацию сети маршрутов общественного транспорта. Так, например, уже с начала марта появится новая остановка рядом с ЖК «Марьина гора» – этот район появился совсем недавно и еще идет застройка, однако новые жильцы появляются также стремительно.

По словам директора департамента городского хозяйства Кирилла Киселева, основной этап модернизации начнется в мае. На сегодняшний день в Сургуте существует 28 автобусных маршрутов, а также добавлено 10 новых. Также планируется смена автопарка и сокращение пути следования с 42 минут до 32.

«Согласно данным статистика, население города значительно увеличилось. Ежегодно вводится более 200 тысяч квадратных метров жилья. Это отражается на транспортной системе, которая, на наш взгляд, перестала отвечать требованиям жителей», – сказал Киселев.

Народные избранники предложили обратить особое внимание на дачные маршруты и доступность общественного транспорта для жителей новых и отдаленных районов города. Основные жалобы поступают конкретно от этой категории сургутян.

«То есть, время ожидания сократится за счет увеличения количества маршрутов и перераспределения автобусов. Исследования проводились в марте 2022 года – это не активный сезон для дачников. Кроме того, чтобы перейти на регулируемый тариф, перевозчикам придется обновить свой автопарк. Сегодня жители этих поселков могут спать спокойно, зная, что с мая они смогут ездить комфортно? Подрядчики готовы? Потому что под угрозой весь маршрут становится», – подчеркнул депутат Дмитрий Нечепуренко.

Представители администрации заверили, что перевозчики готовы к изменениям и улучшения коснутся также этих территорий.

«Результат, к которому мы хотели прийти, чтобы сургутянам было комфортно, и они меньше ждали автобусов на остановках. То, что вы рассказываете, очень обнадеживает», – отметил зампредседателя комитета Богдан Гужва.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:19, просмотров: 160, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутские гинекологи удалили четырехкилограммовую миому 545
  2. На водителя «Линкольна» в Нижневартовске завели три уголовных дела 475
  3. ​В Сургуте стартовал фестиваль ГТО 462
  4. ​В Сургуте 26 февраля отметят Масленицу 455
  5. В Сургутском районе фура слетела в кювет – водитель получил травмы 409
  6. В югорском поселке курильщик устроил пожар – эвакуировали более 20 человек 392
  7. ​Жителя Ханты-Мансийска осудят за убийство и ряд других преступлений 357
  8. Прокуратура помогла вернуть работу многодетной матери из ХМАО 328
  9. ​В Сургуте выявили свыше 100 пациентов с ковидом за минувшие сутки 316
  10. «Транснефть – Сибирь» подтвердила надежность перехода нефтепровода через реку в Югре 310
  1. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 4706
  2. «Изжога не является основным симптомом гастрита, но лучше всегда обращаться к врачу и не прибегать к народным средствам» 2572
  3. «Решение кроссвордов помогает в профилактике деменции» 2180
  4. Продажа кирпичей 2032
  5. ​Если свободными деньгами Сургутнефтегаза залатают дыры в госбюджете – это будет плохо для компании, но не критично для Югры и Сургута 1851
  6. Культура или барахолка? 1838
  7. «Бояться не нужно»: глава Сургута ответил на заявление Барбары Брыльской 1751
  8. ​Заколдованный круг: Югра притягивает новых мигрантов, затем специалистов для их обслуживания, затем новых мигрантов 1704
  9. Умные датчики предотвратят аварии на теплосетях Нефтеюганска 1694
  10. ​Где сургутяне покупают недвижимость, чтобы заработать? 1675
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7722
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 4706
  3. Лесоповал 3896
  4. Рекорд сорок третьего 3771
  5. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 3652
  6. ​Крюк на кладбище 3523
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3412
  8. Проверка на ценности 3253
  9. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3129
  10. Эпидемия рака в Югре? 3093

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика