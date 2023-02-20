В Сургуте прооперировали женщину с гигантской миомой

Врачи гинекологического отделения Сургутской городской клинической больницы прооперировали 47-летнюю женщину. У нее выявили миому весом более четырех килограммов.

«При поступлении предъявляла жалобы на отсутствие менструаций в течение 2 лет. За счет избыточной массы тела (120 кг) увеличения размеров живота у женщины не наблюдалось. При осмотре выявили, что опухоль имеет гигантские размеры, практически заполняет собой всю брюшную полость и исходит из органов малого таза», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Операция по удалению опухоли длилась почти два часа. Сейчас женщина готовится к выписке домой.