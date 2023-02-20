Свыше 150 сургутян заявились на фестиваль ГТО

В Сургуте стартовал Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Участие в нем принимают работники компаний, неработающие горожане и пенсионеры.

«В этом году на Фестиваль заявилось более 150 сургутян, желающих показать свои физические способности и получить значок», - сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Фестиваль продлится с 18 по 25 февраля. Накануне на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» прошла «Гонка ГТО», где спортсмены сдали следующие нормативы: прыжок в длину с места, отжимания, рывок гири и др. Впереди участников фестиваля ждет плавание, стрельба и бег.