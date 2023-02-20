Житель Ижевска на фуре не справился с управлением и выехал в лесополосу в Сургутском районе

Накануне, 19 февраля, в Сургутском районе водитель фуры не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП он получил травмы.

«Около 18:15 на 198 км автодороги «Сургут-Когалым-граница ХМАО» в Сургутском районе, 42-летний ижевчанин, управляя автомобилем «DAF», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, допустил съезд в кювет», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие выходные в округе зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали два человека.