Знаменитый указ Федора Иоанновича об основании Сургута был выпущен 19 февраля 1594 года

Сегодня — день рождения Сургута: 19 февраля 1594 года царь Федор Иоаннович выпустил указ, адресованный воеводе Федору Барятинскому и письменному голове Владимиру Оничкову, о строительстве «града Сургута».

Кстати: Трое из четверых основателей увековечены в памятнике, который находится в центре города. Четвертым стал абстрактный священник.

Город начали возводить в конце лета того же года на правом берегу Оби. В первом поселении, огороженном стенами с пятью башнями (только одна была проезжей) и двумя воротами, были воеводский двор, пороховой погреб, тюрьма, государевы амбары, Троицкая церковь, позже построили Гостиный двор. Первыми сургутянами стали 155 служивых людей, прибывших на Север по указу царя — сына Ивана Грозного.

К слову, Сургут уникален тем, что у него сразу две даты рождения: в середине XX века поселению в свежеоткрытой нефтеносной провинции был присвоен статус города. Таким образом, Сургут — сразу и молодой, и древний город.