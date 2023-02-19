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​Сургут празднует сегодня день рождения

Знаменитый указ Федора Иоанновича об основании Сургута был выпущен 19 февраля 1594 года

​Сургут празднует сегодня день рождения
Фото: разворот книги «История Сургута» — царь Федор Иоаннович и его указ

Сегодня — день рождения Сургута: 19 февраля 1594 года царь Федор Иоаннович выпустил указ, адресованный воеводе Федору Барятинскому и письменному голове Владимиру Оничкову, о строительстве «града Сургута».

Кстати: Трое из четверых основателей увековечены в памятнике, который находится в центре города. Четвертым стал абстрактный священник.

Город начали возводить в конце лета того же года на правом берегу Оби. В первом поселении, огороженном стенами с пятью башнями (только одна была проезжей) и двумя воротами, были воеводский двор, пороховой погреб, тюрьма, государевы амбары, Троицкая церковь, позже построили Гостиный двор. Первыми сургутянами стали 155 служивых людей, прибывших на Север по указу царя — сына Ивана Грозного.

К слову, Сургут уникален тем, что у него сразу две даты рождения: в середине XX века поселению в свежеоткрытой нефтеносной провинции был присвоен статус города. Таким образом, Сургут — сразу и молодой, и древний город.


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Сегодня в 15:06, просмотров: 36, комментариев: 0
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