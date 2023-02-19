В ХМАО продолжается модернизация IT-стойбищ

Модернизация IT-стойбищ продолжается в Югре: по сообщению РИЦ «Югра», в феврале сотрудники окружного департамента информтехнологий обследовали первые пять стойбищ, которые находятся в Сургутском районе: на их территории живут 30 человек. Специалисты определили места, где будут устанавливать оборудование, которое обеспечит выход в интернет — по их мнению, самым оптимальным методом станет установка усилителей сигнала сотовой связи.

«До конца марта планируется обследовать ещётри стойбища Нижневартовского района, — поделились планами в департаменте. — Всего в этом году подано 22 заявки от представителей коренных малочисленных народов Севера на подключение точки доступа к интернету в рамках проекта «IТ-стойбище».

Напомним, что проект — уникальный для России — стартовал в 2018 году, и менее чем за пять лет на территории Югры появилось 69 IT-стойбищ, в которых живет более трех тысяч человек.