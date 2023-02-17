Андрей Филатов пригласил Барбару Брыльску в Сургут в ответ на критическое высказывание актрисы

Глава Сургута Андрей Филатов отреагировал на высказывание актрисы Барбары Брыльской о жизни в России, а, в частности, на Севере. Он напомнил, что Сибирь уже давно прогрессивна и вполне уютна для жителей и ее гостей. Также мэр города пригласил актрису посетить Сургут.

«Бояться северных городов не нужно. Нужно попробовать приехать сюда и убедиться в том, что Сибирь уже давно прогрессивна и вполне уютна для жителей и гостей. Барбара, Вы можете приехать и в Сургут, мы тоже Вас приглашаем. Вы сможете во всем сказанном убедиться лично», – сообщает Андрей Филатов у себя в соцсетях.

Напомним, что польская актриса Барбара Брыльска негативно высказалась о некоторых жителях российских городов. Актриса убеждена, что хорошо в стране живут только в Москве и Петербурге, в других регионах ситуация «катастрофична». «Остальной народ посмотрите, как живет... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить», – подчеркнула Барбара в интервью «Абзацу».